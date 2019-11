DELFI VIDEO | Märt Rosenthal: võiksin olla Pärnu üks liidermängijatest ja pean seda hooaja jooksul tõestama

Kohtumist alustasid paremini külalised, kes võitsid poolaja 39:29. Pärast vaheaega said oma mängu käima võõrustajad, kes lõpuks ka võidu võtsid.

"Alustasime mängu väga kehvasti. Mitmendat mängu järjest on meie algus olnud nukker. Kuna kolm viimast mängu olime kaotanud, siis poolajal kõik ergutasid üksteist ja teise poolaja hea kaitse ning lauavõitlus andsid võidu," rääkis 13 punkti visanud Märt Rosenthal mängujärgses intervjuus. "Saime nüüd uue ja vajaliku mängija Ivarsi (Žvigurs - toim) juurde, kes tahab ja võitleb palju. Ta on selline mängija, kes alati toetab teisi."

"Kõik peavad aga mehed olema ja mängima täiega, et võidud tuleksid. Väga mõnus on siin saalis mängida ja publik on meiega kaasas. Treeningud on väga rasked ja nii peabki olema, et paremaks saada. Alati saan ka ise paremini, igalt poolt saab juurde panna. Nii kaitses kui ka rünnakul. Võiksin olla selle satsi üks liidermängijatest ja pean seda hooaja jooksul tõestama."

