DELFI VIDEO | Kus olid kohtuniku silmad? VEF-i mängija jooksis audi sisseviset ise auti vastu võtma

Nimelt jooksis VEF-i mängija Arturs Kurucs audi sisseviset vastu võtma samuti teisele poole otsajoont. Selline tegu on rangelt reeglitevastane ning peaks olema karistatav vastasele samast kohast audi sisseviske andmisega.

Väljavõte reegliteraamatust:

17.3.1 Auti sisseviskav mängija ei tohi:

•kasutada rohkem kui 5 sekundit pallist vabanemiseks;

•astuda väljakule enne, kui pall on käest(kätest) läinud;

•sööta või põhjustada palli minekut sisseviskest uuesti auti;

•puudutada palli väljakul enne kui seda on puudutanud teine mängija;

•sööta palli otse korvi;

•liikuda külgsuundades rohkem kui 1 meeter kohtuniku poolt osutatud kohalt enne pallist vabanemist. Samas on lubatud liikuda tagasi või risti väljakuga niipalju kui asjaolud võimaldavad.

17.3.2 Audi sisseviske ajal ei tohi ülejäänud mängijad:

•olla ühegi kehaosaga üle piirijoone enne, kui pall on söödetud väljakule;

•olla lähemal kui 1 meeter audi sisseviskajale võistluspaikades, kus audi sisseviske kohal väljaspool väljakut, ei ole takistustest vaba 2 meetri laiust ala.

Punkti 17.3 mittetäitmine on reeglite rikkumine.

17.4 Karistus

Pall tuleb anda üle vastasvõistkonnale audi sisseviskeks algse audi sisseviske kohast.