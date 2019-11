DELFI VIDEO | Kristo Saage: eesmärk oli Cramo vastu mitte trammi alla jääda

Avapoolaja pidas Tarvas ilusti vastu, poolaeg kaotati napilt 39:42. Vahe tuli sisse kolmandal veerandajal, mille Cramo võitis 15 punktiga.

"Eesmärk oli, et anname endast kõik ja proovime mitte trammi alla jääda," rääkis Rakvere eest 7 punkti visanud Kristo Saage. "25-30 minutit suutsime. Mõned mõõnad tulid sisse, aga väga hull polnud."

"Vahe on väga suur. Meie, kes me seal mängisime, kestame vana rasva pealt selle hooaja ära, aga siis läheb ikka raskeks. Vahe on ikkagi suur," võrdles Saage tasemevahet esiliiga ja Eesti-Läti ühisliiga vahel.

Vaata videost, mida Saage veel tänase kohtumise ja senise hooaja kohta rääkis!