DELFI VIDEO | Kregor Hermet: meil algas tänasest play-off

„Meil algas tänasest play-off. Pärast tänast on kolm mängu jäänud. Kõik mängud on sellised, kus on vaja võiduga välja tulla,“ tunnistas Hermet.

Tartu on turniiritabelis praegu 9 võidu ja 14 kaotusega üheksandal kohal ehk eesmärgiks on esikaheksasse jõudmine.

Vaata videost, mida Hermet rääkis seekordse võidu võtmetest, Tarva värskest täiendusest ja viimastest Eesti koondise mängudest.