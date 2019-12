DELFI VIDEO | Kregor Hermet: ilmselt selle hooaja magusaim võit

"Raske mäng tõesti, just emotsionaalselt ja füüsiliselt. Alguses tulime hästi peale ja nemad võib-olla ka ehmatasid ära. Olime kümnega ees ja tegime neli pallikaotust järjest, mille pealt lasime nad mängu tagasi. Nii ta läkski mängu lõpuni välja," ütles Tartu Ülikooli korvialune jõud Kregor Hermet.

"Suutnuks me mõõna ära hoida, oleks kergemini läinud, aga vähemalt tuli võit. Me ei andnud vaimselt alla, ei lasknud pead norgu ja püüdsime edasi. Nende kaitse on selline, et võib rivist välja lüüa, aga sellega ei saa põhjendada meie eksimusi. See oli ülioluline võit, võib-olla selle hooaja magusaim võit. Oli raske periood selja taga. Kiidan kogu meeskonda, kõik suutsid end kokku võtta. Enne seda väikest puhkust oli meil seda võitu väga vaja," tunnistas Hermet.