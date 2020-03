DELFI VIDEO | Karl-Johan Lips: Rakvere Tarva nii kehv visketabavus oli meile üllatus

"Oleme vaadanud, et Tarvas on viimasel ajal allapoole trajektooris olnud, meie aga ülespoole," rääkis Delfile antud intervjuus Kalevile 19 punkti toonud Karl-Johan Lips. "Me tulime ikkagi mõeldes, et võidame selle mängu."

Rakvere Tarvas oli hädas visketabavusega. Kaheseid tabati kokku 37-st 14, kolmeseid 10 38-st. "Muidugi see oli uskumatu, kui poolajal nägime, et nad olid nii kaheseid kui kolmeseid visanud 18-st neli. See oli natukene üllatus küll, et neil ei läinud üldse kotti."

Vaata videost, mida Lips veel tänase mängu ja hiljuti klubiga liitunud leedulasest Tadas Pazerast rääkis!