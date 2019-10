DELFI VIDEO | Indrek Reinbok uuest keskmängijast: vigastus pärsib tema tegevust

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok ütles videointervjuus, et jäi kohtumisega rahule.

"Meil oli mitu lisaülesannet. Esiteks on võit igal juhul tähtis, aga oluline oli meile oma mängu ehitamine. Tähtis oli, et saime Ryan Richardsit sisse mängitada," sõnas ta.

"Loodame, et tema jalg peab vastu, lõpus küll lonkas. Ega ta polegi saanud palju treenida, võin pallitrennid ühe käe näppudel üles lugeda. (Jala)vigastus pärsib tema tegevust, aga klassiga mängijad võiksid saada kiiresti hakkama ja hea, et ta sai oma minutid nüüd kätte. Kui Tartu palju vahetas, siis sattus ta väiksemate meeste vastu ja 211 cm pikk mängija peabki need olukorrad ära lahendama."