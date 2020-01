DELFI VIDEO | Indrek Reinbok: tänast mängu iseloomustas natuke enesesäästmise moment

„Tänast mängu iseloomustas natuke enesesäästmise moment. See on ohtlik tegelikult, kui jätad lõpu peale. Kolmandal ja neljandal veerandajal panid meie mängijad juurde. See otsustas selle mängu,“ tunnistas Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok, et sel korral prooviti veidike lihtsamalt läbi saada.

Vaata videost, mida Reinbok veel kalevlaste tiheda mängugraafiku kohta rääkis.