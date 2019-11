DELFI VIDEO | Indrek Reinbok Štelmahersi ja Kairyse vahelisest võrdlusest: mõlemad on oma ampluaa peal väga head

Ehkki lõpuks kujunes võit suureskooriliseks, siis mängu alustas Cramo krobeliselt ning avaveerandaeg kaotati 13:15. "Ei tahaks küll öelda, et alahindasime vastaseid, aga oma mänguplaani ellu viimisega olime esimesel poolajal selgelt hädas," rääkis Cramo abitreener Indrek Reinbok Delfile antud intervjuus. "Korraks tundus isegi, et kaos on platsil."

Cramo jaoks jätkub hooaeg juba homme, kui Riias kohtutakse Läti Ülikooliga. Juba homses kohtumises võib oma debüüdi teha Kalevi uus täiendus Jonathan Holton. "Täna saabus Holton Eestisse just nüüd mängu ajal. Loodame ta homme Riiga kaasa võtta. Vaatame, kas mängu ka paneme."

Kuidas võrdleksid Kalevi praegust peatreeneri Roberts Štelmahersit eelmise lootsi Donaldas Kairysega? "Siin on erinevusi, aga väga neid lahata ei tahaks," lausus Reinbok. "Mõlemad on oma ampluaa peal väga head. Eks erinevused tulevad iseloomu tausta pealt."

Vaata videost, mida Reinbok veel tänase kohtumise ja Cramo meeskonna hetkeseisu kohta rääkis!