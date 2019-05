DELFI VIDEO | Indrek Reinbok: esimesel poolajal mängis Kalev/TLÜ meid üle

"Eks ta ikka on raske. Avapoolaeg oli Kalev/TLÜ kontrolli all, teisel poolajal maa-ala kaitse häiris ning võtsime lahendusi, mida tehakse noorteklassides," kritiseeris Reinbok.

"Pikem pink tõi edu ja sealt võit tuli. Kindlasti mängis Kalev/TLÜ meid esimesel poolajal üle: võitsid lahtisi palle, me kaotasime lauavõitluse. Mõistlik oleks esimesel poolajal asjad ära lahendada ja teisel poolajal nautida. Eks nad ikka tahavad selle ilusa seeria (Kalev/Cramo pole sel hooajal ühelegi Eesti klubile veel kaotanud) ära lõpetada, aga meile on tähtis saada kolme mänguga hakkama," ütles Reinbok.

