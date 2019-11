"Annan endale aru, et minu kaitsetegevus pole nii hea kui võiks. Väsin ära ja pole enam selles vormis, mis noorematel päevadel. Aga üritan vähemalt õigetes kohtades seista. Kui Erka (Keedus - toim.) rivis oli, siis ta noppis minu asjad ära, aga nüüd jäävad mu vead silma," rääkis ta Delfi videointervjuus.

"Erik on väga suur lüli, keda tagasi ootame. Kui saame mõned asjad paika, siis näen, et sellel võiskonnal on sisu, et võidelda kevadel heade kohtade eest," lisas Kajupank.

Vaata lisaks videost, mida arvas Kajupank tänase esituse kohta!