DELFI VIDEO | Imelist visketabavust näidanud Hermet: Sokk on meeskonnas ja paanika on väiksem

Võidu puhul jagus Hermetil aga palju kiitust hiljuti meeskonnaga liitunud Tanel Soku aadressil. Tasub meenutada, et 7.39 enne lõpuvilet juhtis TalTech veel 73:61. Lõpuks võitsid aga tartlased 85:81.

„Võib olla oli hetk, kus tekkis paanika. Kuna Tanel on nüüd meeskonnas, siis paanika on väiksem. Võtsime minutilise mõtlemisaja ja kõik võtsid ennast kokku. Rääkisime, et ei anna alla,“ tunnistas Hermet.

Vaata videost, mida Hermet arvas enda soorituse kohta.