DELFI VIDEO | Heiko Rannula: peame saama agressiivsemaks meeskonnaks

„Saime alates esimesest veerandajast kaitse pidama. Neil ei tulnud häid viskekohti. Kaitse pealt tuli täna see võit.,“ kiitis Pärnu peatreener Heiko Rannula hoolealuseid.

Võidu järel tunnistas Rannula, et neil on võimekust veel kõvasti juurde panna. „Varu on kõvasti. USA poisid ei ole veel hästi sulandunud. Peame saama kaitses agresiivsemaks meeskonnaks. Oleme väikese tagaliiniga meeskond. Kui jääme passiivseks, siis karistatakse meid ära,“ tõdes Rannula.