DELFI VIDEO | Heiko Rannula: kui maha rahunen, siis saab asjad üle vaadata

„Ei saa öelda, et rahul olen. Kui maha rahunen, siis saab asjad üle vaadata. Mis siin ikka vaadata. Lauavõitlus ja kaitse on tõsine probleem,“ tunnistas Rannule napi võidu järel.

„Üleüldine pehmus. Positsioonist üks kuni viis. Üks-üks võitlused rünnakul ja kaitses. Väga kehva. Mõned mehed olid haigusega hädas. Ütleme, et see on vabandus. Kui kümne punktiga ette saame, siis tekib mingi vabanemine ja mehed lasevad jala sirgeks. Ei saa rahule jääda,“ pahandas Rannula veel hoolealustega.

Vaata videost, mida Rannula välismaalastelt ootab ja kuidas peaksid asjad edasi sujuma.