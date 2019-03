DELFI VIDEO | Eesti - Läti liiga kaheksa veerandfinalisti hooaja parimad sooritused - uhked pealtpanekud ja efektsed visked

Eesti-Läti korvpalliliiga veerandfinaalid on juba käimas ning saavad täna veelgi hoogu juurde. Delfi TV on kokku pannud video, milles on välja toodud kaheksa parema meeskonna efektsemad sooritused läbi hooaja.