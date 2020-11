Veideman: läheme mõlemat mängu võitma! Toijala: teame, kuidas vastased mängivad

Eesti koondise üks kogenumaid mehi, igapäevaselt Saksamaa esiliigas mängiv Rain Veideman kummagi vastase ees aukartust ei tunne. „Kindlasti läheme mõlemat mängu võitma," sõnas ta kindameelselt. „Teised koondises on ju meiega sarnases seisus. Meil on vähemalt kõik mängijad koondise süsteemiga tuttavad. Kui trennis käidi asjad korra läbi, tuli kõik kiiresti meelde. Tänapäeva korvpall on ju kõikjal sama, küsimus on väikestest detailides."