"Ütlen alustuseks, et Põhja-Makedoonia on suurepärane tiim, nad ei anna kunagi alla. Olid Itaalia vastu suurelt taga ja tulid tagasi ja võitsid ning meiega oli sama. Olen mängijate üle väga õnnelik. Meil on suurepärane grupp mängijaid, kellel meeldib koos töötada. Kindlasti areneb see tiim lähiaastatel edasi," sõnas Toijala pressikonverentsil. "Tänan ka Eesti klubide noortetreenereid, nemad on teinud ära kõige suurema töö."

Peatreener lisas, et oli tänase mängu ajal, kus Eesti domineeris algusest peale, üsna enesekindel, et Põhja-Makedoonial ei õnnestu neid lõpuga enam üllatada. "Olin kindel, et me ei hoiame edu lõpuni. Lõpp oli küll hullumeelne, kuid hoidsime edasipääsust lõpuni kinni."