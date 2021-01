Teine katse: Eesti koondisega EM-pileti eest võitlev Põhja-Makedoonia meelitas õnnetu saatusega ameeriklase taas enda juurde

26-aastane Wiley pidi Põhja-Makedoonia koondist aitama ka Tallinnas peetud "mullis", aga mõlemad nende osalusel toimuma pidanud kohtumised jäid koroonaprobleemide tõttu ära.

Üks nakatunutest oli ka Wiley ise. Ta pidi Eestisse kümneks päevaks karantiini jääma ja ameeriklase koduklubi Gran Canaria otsustas haigestumise tõttu lepingu peatada.

NBA ja Euroliiga kogemusega korvialune jõud polnud enne sügisel Põhja-Makedoonia passi saamist mingit moodi Balkani riigiga seotud olnud, aga nüüd kavatseb ta koondise eest teisel katsel debüüti teha.

"Meie jaoks on väga oluline, et kapten Vojdan Stojanovski ja Jacob Wiley liituvad treeningulaagriga juba esimesest päevast ehk 10. veebruarist," rääkis Todorov. Põhja-Makedoonia reisib Permi 15. veebruaril tšarterlennuga.

Koondisekandidaatide nimekirja ei pidanud Põhja-Makedoonia loots vajalikuks avaldada, sest tal pole täit kindlust, kes koondisega liituda saavad.

"Nagu nägime novembris, siis maailmas on seis väga segane. Loodan, et sel korral läheb meil tervisega paremini. Loodan, et Tallinnas esile tulnud probleemid ei kordu. Praegu ei saa ma veel kindlaid nimesid öelda. Oleks ideaalne, kui saame kaasa kõik mängijad, keda tahame," lausus Todorov.

Põhja-Makedoonia peab Permis viie päeva jooksul neli kohtumist. Lisaks Eestile minnakse kahel korral vastamisi Itaaliaga ja korra Venemaaga. Eestit ootab nelja päeva jooksul ees kolm matši. 22. veebruari mäng Põhja-Makedooniaga on B-grupi viimane matš.

Enne Venemaal peetavaid mänge on Itaalial kolm, Venemaal kaks ja Eestil üks võit. Põhja-Makedoonia on kaotanud mõlemad senised matšid, neist ühe koduväljakul Eestile (72:81).