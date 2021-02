TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis astub Permis vastu seni võitmatule Itaaliale

Aasta tagasi võitis Itaalia Eestit Saku Suurhallis 87:81. Itaalial on B-grupis neli võitu ja null kaotust, Eestil on üks võit ja kaks kaotust.

Neljapäeval alistas Itaalia 92:84 Põhja-Makedoonia. Et Põhja-Makedoonia on B-grupis endiselt nulli peal, oleks võit Eesti jaoks suur boonus. Ent favoriit on täna siiski Itaalia.

Eesti koosseis: Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Märt Rosenthal, Robert Valge, Janari Jõesaar, Henri Drell, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Maik-Kalev Kotsar, Rauno Nurger.

Itaalia koosseis: Nicola Akele, Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi, Amedeo Della Valle, Gabrielle Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Simone Zanotti ja Michele Vitali.

B-grupi tabeliseis: 1. Itaalia (4 võitu, 0 kaotust), 2. Venemaa (2-2), 3. Eesti (1-2), 4. Põhja-Makedoonia (0-3).

Eestil tuleb finaalturniirile pääsemiseks edestada kas Venemaad või Põhja-Makedooniat, Itaalia on korraldajamaana juba pileti taganud.

B-grupi järelejäänud mängud Permis:

Reede, kell 13.30 Itaalia - Eesti

Reede, kell 16.30 Põhja-Makedoonia - Venemaa

Pühapäev, kell 14 Põhja-Makedoonia - Itaalia

Pühapäev, kell 17 Venemaa - Eesti

Esmaspäev, kell 16 Eesti - Põhja-Makedoonia

