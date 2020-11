Rauno Nurger: peame kaitses paremini mängima

„Venemaa tegutses väga agressiivselt. Vabalt kohtadelt viskasid nad hästi sisse ja see lõhkus meie mängu," lausus Martin Paasoja, pärast Venemaalt saadud 56:84 kaotust. „Tegelikult me ootasime neilt sellist mängu, kuid ikkagi suutsid nad leida lahendusi, mis just neile sobisid ning meie jooksime neile lihtsalt kõikjale järgi."

Eesti koondise keskmängija Rauno Nurger toonitas samuti puudusi kaitsemängus. „Tühjas saalis peaks olema hästi kuulda, kui kaitses räägime, kuid kate-kattes olukordades jäid nad ikkagi liiga palju vabaks. Pole midagi ütelda, peame kaitses paremini mängima," nentis ta.

Eesti koondis viskas kõigest 56 punkti ja see viitab ka kesisele ründemängule. „Me ei leidnud selliseid lahendusi nagu soovisime. Ja kui leidsimegi, siis visked ei tabanud. Sellest ka suur kaotus," selgitas igapäevaselt Hispaania esiliigas palliv Paasoja.

Juba Tallinnas toimuvate mängude eel rõhutati, et eestlaste jaoks on kõige tähtsam esmaspäevane mäng Põhja-Makedooniaga. Ilmselt otsustab just see kohtumine, kumb meeskond pääseb EM-finaalturniirile.

„Peame Venemaaga kohtumise kiiresti unustama ja keskenduma esmaspäevasele mängule," leidis Nurger. „Peame end kokku võtma ja mängima nii nagu Makedoonias - kohe algusest peale, mitte nii nagu täna, kui vastane sai 10:0 ette."

EM-valikmängud toimuvad seekord erakordsetes tingimustes. Koondisega nii-öelda mullis elamine ei tekita Nurgerile siiski mingeid probleeme. „Me keegi pole sellist asja kogenud, kuid mind isiklikult see väga ei mõjuta," kinnitas ta. „Harjumatu on see, et iga mees on oma toas ja tiimiga koos olemist pole kuigi palju. Aga usun, et esmaspäeval teeme hea mängu!"