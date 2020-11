Peatreener Toijala suurest kaotusest: Eesti vaimne ja füüsiline ettevalmistus ebaõnnestus

Eesti peatreener Jukka Toijala ütles pressikonverentsil, et võõrustajatel ei tekkinud täna venelaste vastu võimalustki.

"Venemaa mängis selle EM-tsükli parima mängu. Ma pole neid juba ammu nii hästi võistkondlikult mängimas näinud. Neil oli pikk koosseis, mis meile probleeme pakkus. Me ei suutnud leida rünnakul vastasseise, mis meile sobinud oleks. Tegime nii rünnakul kui ka kaitses vigu, mis ei lasknud meil võidu eest võidelda. Oli selge, et Venemaa oli parem," rääkis Toijala.

Venemaa tabas koguni 19 kolmepunktiviset, aga see polnud suure kaotuse ainuke põhjus.

"Tegime skautingus mõned otsused, mis ei töötanud. Tegime ka individuaalseid vigu, mis on inimlikud. Ei taha vabandusi tuua, aga meie vaimne ja füüsililine ettevalmistus ebaõnnestus. See polnud selline, mis lubanuks meil Venemaaga mängida," selgitas Venemaa.

Kui koroona ei sega, kohtub Eesti esmaspäeval Põhja-Makedooniaga. Võidu korral tuleks EM-finaalturniiri pilet jub üsna lähedale.

"Põhja-Makedoonia on hoopis teistsugune meeskond. Nad on head, aga neil on teised tugevused. Nad pole nii pikad ja võib-olla nii füüsilised. Kui niimoodi kaotame, on see ka löök enesekindlusele. Kui oled proff, pead kohanema, et on ka halbi päevi. Meil pole kaua aega, aga peame mängijaid vaimselt ja füüsiliselt ette valmistama, et kui pall õhku visatakse, oleksime kohal," lausus Toijala.

Venemaa peatreener Sergei Bazarevitš oli vastupidiselt Eesti kolleegile õnnelik.

"19 sissevisatud kolmest on tohutu number. Olen väga rahul söötude arvuga - samuti 19. Liigutasime palli hästi, see oligi võti, sest paljud viskekohad olid vabad," ütles ta.

15 punkti visanud kapten Andrei Vorontsevitš lisas: "Mäng oli meie käes, alustasime 10:0 spurdiga. Pärast seda proovis Eesti kõvemini mängida ja palle sisse visata, nagu nad tavaliselt teevad. Aga lõpuks tuli välja, et viskasime palju paremini kui nemad."