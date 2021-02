OTSEBLOGI | Vägeva viskekontserdi püsti pannud Eesti korvpallikoondis võitis Itaalia vastu poolaja 10 punktiga

Itaalia - Eesti EM-valikmäng

Gunnar Leheste: Treier teeb vaheltlõike ja Ricci teeb keskväljal ebasportliku vea.

Gunnar Leheste: 36:58 Maik-Kalev Kotsar viskab oma 20. punktid.

Gunnar Leheste: Jõesaar võtab Della Valle korvi all kulbiga vastu.

Gunnar Leheste: Tessitori avas teise poolaja punktiarve, Kotsarilt tuli kohe kahene vastu. 46:56.

Gunnar Leheste: Teine poolaeg algas! Näis, kas suudame samasugust hoogu hoida.

Ats Kuldkepp: Lisaks siia ka vahetusest sekkunud Soku kaheksa söötu. Kolm minutit enne teise veerandi lõppu nähtud 24 sekundit, kus Sokk lõikas kahel korral järjest Itaalia otsaaudi vahelt ja andis korvile tõtanud Jõesaarele ja Treierile söödud, võis täna saada murdemomendiks. Loodetavasti.

Gunnar Leheste: Kotsaril koos 16 punkti, Treieril 13, Nurgeril 9. Itaallastel on visanud Ricci 11 ja Vitali 10 punkti. Lauapallid Eestile 13:8 (ründelaud 8:2), pallikaotustest saadud korvid meile 20:13, teise võimaluse punktid 14:4, punktid pingilt 17:14. Pallikaotused Itaalial 13, meil 8.

Gunnar Leheste: Kotsar saab viskekoha, aga eksib. Poolaeg Eestile 54:44!

Gunnar Leheste: Pikk pall visati otse auti ja hoopis Eesti saab 1,7 sekundit veel mängida.

Gunnar Leheste: 44:54 Soku vabavisked tabavad. 1,7 sekundit veerandi lõpuni.

Gunnar Leheste: Kotsari vise ei taba, aga Sokk on ründelauas ja võetakse veaga maha.

Gunnar Leheste: 44:52 Ricci täiesti vaba ja tabab kolmese.

Gunnar Leheste: Treier lahendab korvi all üksinda ja teeb seisuks 41:52.

Gunnar Leheste: 41:50 Vitali vabavisked.

Gunnar Leheste: Toijala võtab aja maha, et mehi jahutada. 56 sekundit veel, siis saab pikemalt puhata.

Gunnar Leheste: 39:50 Kiire kahene tuleb Itaalialt vastu.

Gunnar Leheste: 37:50 Treier viskab kolmesest oma üheksandad punktid.

Gunnar Leheste: 37:47 Davide Alviti vabavisked.

Gunnar Leheste: 35:47 Rauno Nurger.

Gunnar Leheste: 35:45 Vitali tabab vabavisked.

Gunnar Leheste: Oi-oi-oi! Kaks kiiret korvi Eestile ja seis 33:45 (+12). Jõesaar ja Sokk hullasid.

Gunnar Leheste: 33:41 Treieri kolmene ei läinud, aga Jõesaar võtab laua ja Nurger upitab palli korvi!

Gunnar Leheste: Itaalia peab aja maha võtma, kui 3.20 jääb veel seda veerandit mängida. Eesti juhib hetkel lauavõitlust 12:7.

Gunnar Leheste: 33:39 Kaspar Treierilt kolmene vastu!

Gunnar Leheste: 33:36 Della Valle vabavisetest.

Gunnar Leheste: 29:36 Vabavise juurde!

Gunnar Leheste: 29:35 Nurger võtab Baldasso vastu korvi alt kaks pluss ühe!

Gunnar Leheste: 31:36 Lihtsad kaks punkti Itaalile. Nicola Akele esituses.

Gunnar Leheste: 29:33 Vitalilt tuleb kiire kolmene.

Gunnar Leheste: 26:33 Treieri visked tabavad ja Kullamäe viib samuti palli korvi. Nii sobib! (+7)

Gunnar Leheste: Ebasportlik viga Baldassole! Treier 5.48 enne poolajapausi vabaviskejoonel.

Gunnar Leheste: Mäng seisab jälle, käib video vaatamine Baldasso vea asjus Treierile. Meie mees kukkus päris valusasti seljale.

Ats Kuldkepp: Eesti on teisel veerandajal mänginud neljast minutist kolm ideaalilähedaselt. Kõige tähtsam on vältida pikka mõõna.

Gunnar Leheste: Itaalia võtab aja maha, kui teise veerandi lõpuni jääb 6.08.

Gunnar Leheste: 25:29 Drell sopsab kolmese nii, et võrk ka ei sahise!

Gunnar Leheste: Itaalial 8, Eestil 6 pallikaotust. Mängida veel poolajani 6.30.

Gunnar Leheste: 25:26 Spissu jääb Dorbeku vastu pisut vabaks ja pall kaugest kahesest sees.

Gunnar Leheste: 23:26 Kotsar võtab üks-ühele ette.

Ats Kuldkepp: Teadustaja palus umbes sajapealisel publikul kummagi võistkonna toetuseks häält teha. Detsibellid olid nii Itaaliale kui ka Eestile üsna samad. 1250 inimesest pole täna juttugi. Hiljem mängib samas saalis ka Venemaa ja kohalik publik hoiab jõudu selleks.

Gunnar Leheste: Mäng seisab nüüd mingi kohtunike arusaamatuse tõttu. Kotsar on seni oma 14 punktiga kindel üleplatsimees.

Gunnar Leheste: 23:24 Amedeo Della Valle tabab kaks vabaviset.

Gunnar Leheste: 21:24 Ikka Kotsar!

Gunnar Leheste: Platsil on meil Drell, Kotsar, Jõesaar, Dorbek Kullamäe.

Ats Kuldkepp: Praegune koondis pole saanud omavahel eriti kokkumängu harjutada ja see on eriti just kaitses tunda andnud. Suurem osa Itaalia punkte on tulnud nii, et kaitsja on kas selja taga või mitme meetri kaugusel.

Gunnar Leheste: 21:22 Teine veerand algas. Kotsar suurendab oma punktiarve juba 12-le.

Gunnar Leheste: Esimene veerandaeg lõpeb Itaalia 21:20 paremusega.

Gunnar Leheste: 21:20 Nurger vabavisetel kahest kaks.

Gunnar Leheste: Baldasso oli kolmesejoone taga täiesti üksi, aga õnneks eksis.

Gunnar Leheste: 19:18 Jõesaare layup Soku söödust.

Gunnar Leheste: 17:16 Baldassol lastakse korvi all liiga vabalt toimetada.

Gunnar Leheste: 19:16 Baldasso lõpetab kiirrünnaku. Eesti võtab 1.52 enne avaveerandi lõppu aja maha.

Gunnar Leheste: 15:16 Ricci layup vähendas vahe minimaalseks.

Jaan: Kotsar üksi viskab. Mida teised teevad?

Gunnar Leheste: 13:16 Sokult kaunis sööt Hermetile kolmesejoone taha ja sopsti!

Gunnar Leheste: 13:13 Kotsar Soku söödust viigistab. Pehka: "Tahaks, et tuleks teistelt ka."

Gunnar Leheste: 13:11 Kotsar murrab kahest mehest mööda ja viskab oma kaheksandad punktid.

Gunnar Leheste: 13:9 Giampaolo Ricci tabab kaks kolmest jutti! Väga paha periood meie poolt vaadatuna.

Gunnar Leheste: 7:9 Marco Spissu tabab kauge kahese. Varvas oli üle kolmesejoone.

Ats Kuldkepp: Kotsar rääkis kuu aega tagasi Delfile, et Saksamaal Hamburgis näeb mänguplaan ette, et tema punktid tulevad peamiselt korvi alt. Aga täna on ta esimeste minutitega visanud juba kolm korda keskpositsioonilt ja neist kaks on sisse läinud. Ei saa kurta!

Gunnar Leheste: 5:8 Jõesaar murrab läbi ja Kotsar aitab palli korvi lükata.

Gunnar Leheste: 5:6 Kotsari keskpositsioonivise tabab.

Gunnar Leheste: 5:4 Bambergi mees Michele Vitali paneb kolmese.

Gunnar Leheste: 2:2 Matteo Spagnolo viigistab.

Gunnar Leheste: 0:2 Kotsarilt esimesed punktid.

Gunnar Leheste: Mäng on alanud! Pöidlad pihku ja head mängu!

Gunnar Leheste: Algviisik on hoopis Kullamäe, Dorbek, Jõesaar, Treier, Kotsar.

Ats Kuldkepp: Pealtvaatajaid on praegu vaid paarkümmend.

Ats Kuldkepp: Mängu alguseni on jäänud alla 15 minuti. Varsti peaks kindlaks saama ka algkoosseisud. Lihtsalt pakkumine: Kullamäe, Dorbek, Drell, Treier, Kotsar.

Ats Kuldkepp: ...ja Pesaro pallurite Henri Drelli ja Simone Zantotti sõbrakas.Foto: FIBA

Ats Kuldkepp: Sassari mängijate Kaspar Treieri ja Marco Spissu sõbrapilt...Foto: FIBA

Ats Kuldkepp: Eesti koondise kapten on Permis muide Martin Dorbek. Esimene valik on sellele Jukka Toijala ajal olnud Siim-Sander Vene ja teine Rain Veideman. Mõlemad on aga vigastatud ja Venemaale ei sõitnud. Kapteniks pandi Dorbek ka 2020. aasta suvel Soomes, kui Vene teises sõprusmängus kaasa ei teinud.

Ats Kuldkepp: Vastus eelmisele küsimusele: põhjuseid on kaks. Esiteks kolmetunnine ajavahe, Permi aja järgi hakkab Itaalia - Eesti matš pihta kell 16.30. Teiseks see, et täna peab samas saalis oma kohtumise ka Venemaa, nad mängivad Põhja-Makedooniaga. See algab Permi aja järgi 19.30.

Dont Lose: Huvitav miks nii vara algab mäng? Töötav rahvas enamus tööl või ma eksin?

Ats Kuldkepp: Eile vaatas Itaalia - Põhja Makedoonia kohtumist Moloti hallis ametlikel andmetel 1250 inimest. Kummaline, sest enne "mulli" alust teatati, et tribüünile lastakse kuni 500 inimest. Väidetavalt on kõik piletid välja müüdud ja eks näis, kas üle 1000 huvilise tuleb ka tänasele matšile.

Ats Kuldkepp: Tere päevast Permist! Eesti koondis on Moloti saali kohale jõudnud ja esimesed mängijad on asunud viskekätt soojendama. Mingi disaini-imega Moloti saali puhul tegu pole:

Ats Kuldkepp: Eelvaade tänasele kohtumisele:https://www.delfi.ee/article.php?id=92607229