OTSEBLOGI PERMIST | Kas Eesti pääs EM-ile saab selgeks? Itaalia korvpallikoondis jäi Põhja-Makedoonia vastu kaotusseisu

Venemaa - Eesti EM-valikmäng

Ats Kuldkepp: Põhja-Makedoonia on neljanda veerandi eel hoopis 67:65 ette läinud.

Ats Kuldkepp: Kolmanda veerandaja lõpetab Dimitrjevici oma poole pealt tabatud vise....

Ats Kuldkepp: 1.15 kolmanda veerandi lõpuni, Itaalia edu on 65:61.

Ats Kuldkepp: Täpselt nii, koss on kiire mäng. Selles ongi probleem :)

Kah Kuldkepp: Tihedamalt infot palun? Korvpall on kiire mäng :)

Ats Kuldkepp: Damjan Stojanovski kolmese järel on Itaalia edu vaid 63:61.

Ats Kuldkepp: Halb märk on see, et Dimitrijevic on teisel poolajal muutunud mees. Tal on nüüd koos 10 punkti ja 7 söötu, aina paremini on toimima hakanud ka tema koostööd Jacob Wileyga. Itaalia kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu ees 63:58.

Ats Kuldkepp: Viis minutit teist poolaega mängitud, Itaalia on ees 59:51. Makedoonlased alustasid teist poolaega agressiivselt, aga nüüd on neil neli võistkondlikku viga täis.

Ats Kuldkepp: Itaalial on selle mängu jooksul esimest korda raskusi. Edu on küll veel 52:46, aga peatreener Sacchetti on väga rahulolematu ja võtab aja maha.

Ats Kuldkepp: Teine poolaeg on alanud! Kui Põhja-Makedoonia suudab haardeulatuses püsima, hakkavad minutid väga aeglaselt ja närvesöövalt kuluma.

Ats Kuldkepp: 18-aastane Madridi Reali duubli mängija Matteo Spagnolo viskas esimesel poolajal päris edeva korvi:https://twitter.com/EuroBasket/status/1363465724430319617?ref_src=twsrc%5Etfw

Ats Kuldkepp: Kolmepunktiviskeid 13-st 9 tabanud Itaalia resultatiivseim on 10 punkti ja 6 korvisööduga Marci Spissu, 8 punkti on toonud Gabriele Procida.Põhja-Makedoonia kasuks on Andrej Magdevski visanud 15 punkti, Vojdan Stojanovski arvel on 8 punkti. Dimitrijevic on üsna vaos hoitud, tal on koos 4 punkti, 3 söötu ja 4 pallikaotust.

Ats Kuldkepp: Esimene poolaeg on läbi, Itaalia võitis selle 52:41.

Ats Kuldkepp: Kolm minutit esimest poolaega mängida, Itaalia edu on juba 50:34.

Ats Kuldkepp: Itaalia on suure osa ajast mänginud pingimeestega, aga noored ässad Matteo Spanolo, Giordano Bortolani ja Gabriele Procida on hästi hakkama saanud. Kokku neilt 18 punkti ja 5.33 enne esimese poolaja lõppu on Itaalia ees 43:30.

Ats Kuldkepp: Itaalia visked kukuvad endiselt, aga Põhja-Makedoonia on hakanud aina lihtsamaid korve saama. Seitse ja pool minutit esimese poolaja lõpuni, Itaalia on ees 37:30.

Ats Kuldkepp: Itaallaste kaugvisete tabavus (seitsmest kuus) pole muidugi jätkusuutlik.

Ats Kuldkepp: Esimene veerandaeg läbi, Itaalia võidab selle 30:20. Kõik hästi!

Ats Kuldkepp: Kolm minutit esimest veerandit mängida, Itaalia on ees 22:13. Makedoonlaste liider Dimitrijevic on teinud kaks viga, neist üks oli liigse suupruukimise eest.

Ats Kuldkepp: Seni on Põhja-Makedoonia tegutsenud nii, nagu kaalul poleks midagi. Kui nii edasi läheb, polegi neil homme millegi peale mängida.

Ats Kuldkepp: Skoori tehakse nii, nagu oleks Tähtede mäng. Itaalia on viie minuti järel ees 19:13.

Ats Kuldkepp: Kahe ja poole minuti järel juhib Itaalia 9:5, aga nende üks paremaid mängijaid Ricci on juba kahe veaga pingil.

Ats Kuldkepp: Põhja-Makedoonia on samuti oma parimas rivistuses: Nenad Dimitrjevic, Vojdan Stojanovski, Damjan Stojanovski, Bojan Trajkovski, Jackob Wiley.

Ats Kuldkepp: Itaallased alustasid ilmselt kõige tugevama viisikuga, mis täna võimalik. Platsil on Marco Spissu, Giordano Bortolani, Michele Vitali, Giampaolo Ricci, Filippo Baldi Rossi.

Ats Kuldkepp: Põhja-Makedoonia - Itaalia mäng on alanud!

Ats Kuldkepp: Tere päevast! Põhja-Makedoonia - Itaalia matš algab vähem kui üheksa minuti pärast. Hoiame siin blogis selle mängu seisul silma peal.

