OTSEBLOGI | Otsustavat mängu 11 punktiga juhtiv Eesti korvpallikoondis liigub EM-finaalturniiri poole

Eesti - Põhja-Makedoonia EM-valikmäng

62:53. Jõesaarelt pealtpanek!

65:55. Kotsar surub palli korvi! Lisaks viga ning Kotsar tabab vabaviske.

60:53. Sokk paneb kolmese vastu!

57:53. Dimitrijevikj tabas raske kolmese lauapõrkega.

Oleme jõudnud kolmanda veerandi keskpaika.

57:50. Põhja-Makedoonia jõudis nelja punkti kaugusele ja siis tabas Sokk üliolulise kolmese.

Dorbeku kolmene ei taba, Kotsar saab lauapalli, kuid ei taba. Seis 54:48.

Kahjuks Soku kolmene ei läinud.

Sokk ja Kotsar platsile ning viimane toob kohe korvi alt kaks punkti.

52:44. Põhja-Makedoonia sai kuus punkti järjest.

52:46. Põhja-Makedoonia saab Wiley vaheltlõike järel kiirrünnakust kaks kiiret punkti. Eesti võtab mõtlemisaja.

Põhja-Makedoonia tabab kolmese ja saab järgmisel rünnakul kohe veaga kaks punkti!

52:38. Jõesaar tabas ka vabaviske.

Jõesaar tabab veaga!

Kolmas veerand algas.

Kuna Kotsaril on kolm viga, alustab teist poolaega algviisikus Nurger.

Kui lisame juurde asjaolu, et Eesti võib EM-ile pääseda ka kuni kaheksapunktilise kaotusega, on Eesti puhver 19 punkti.

Statistkas on kahe tiimi suurim erinevus pallikaotustes. Eesti on neid teinud 5, Põhja-Makedoonia koguni 12.

Põhja-Makedoonia kasuks on Trajkovski visanud 14 punkti, Dimitrijevici arvel on 9 punkti, 2 söötu ja 6 pallikaotust.

Kullamäe arvel on 9 punkti ja 4 söötu, Kotsar on visanud 8 punkti ja Drell 7.

Kaspar Treier on visanud 10 punkti ja võtnud ka 10 lauapalli. Võimas!

Esimene poolaeg lõppeb Eesti 49:38 eduga!

Magdevski tabab ühe vabaviske, Eestile jääb esimese poolaja viimaseks rünnakuks 1,2 sekundit.

Wiley kahest üks.

Vastased saavad kaks ründelauda järjest ja lõpuks teeb Drell Wiley'le viskel vea.

Drell ei taba kumbagi vabaviset ja annab lolli valesöödu. 49:36 Eestile, minut poolajani.

Lisaks saab Magdevski palli vastu põrandat virutamise eest tehnilise vea. Kokku on see talle kolmas viga.

Drell tabab koos veaga!

Viga tehti Dimirijevicile, kes tabab kahest vabaviskest ühe.

Kotsar teeb kolmanda vea ja läheb pingile, asemele tuleb Nurger.

Kullamäe lollitab vastaseid korvi alt! 47:35.

Drell eksib alley-oopil ja Trajkovski karistab kolmesega. Õnneks Kullamäe vastab korvi alt. 45:33, esimese poolaja lõpuni kolm minutit.

Kotsar tabab koos Trajkovski kolmanda veaga. Hea sööt Sokult.

Dorbek teeb kolmanda vea ja sümpaatselt esinenud Rosenthal asendab teda.

Esimese poolaja lõpuni on viis minutit, Sokult veel kaks punkti juurde. 41:28.

Kotsar sunnib Dimitrejevici juba kuuendale pallikaotusele ja Kullamäe kolmene suurendab Eesti edu 13 punkti peale!

Kullamäelt ilus läbiminek. 36:26.

Trajkovski kolme meetri pealt. 34:26.

Soku vabavise tabab. 34:24.

Sten Sokk murrab korvi alla ja toob kaks punkti koos veaga! 33:24.

Treier ründelauast! 31:24.

Eestilt kaks valesöötu järjest ja Dimirijevic tabab kolmese. 29:24, Toijala võtab aja maha.

Teine veerand on alanud.

Eesti resultatiivseim on 8 punkti ja 6 lauapalliga Treier, Kotsar on toonud 6 punkti.

Eesti virtuaalne edu on 17 punkti.

Eesti võidab esimese veerandi 27:18. Sokk viskab korvi alt mööda, aga Jõesaar võtab ründelaua, meelitab vastastelt vea välja ja tabab kahest vabaviskest ühe.

Wiley tabab kaks vabaviset, Eestile jääb rünnakuks 23,1 sekundit.

Drell lisab kolmese! Vahe on kümme.

Nurger vajutab kiirrünnakust efektselt pealt! 23:16 ja Põhja-Makedoonia kasutab minutilist vaheaega. 1.08 esimese veerandi lõpuni.

Dimitrjevic vastab eduka läbimurdega.

Drell murrab läbi ja toob kaks punkti juurde. 21:14.

Kahe veaga Dimitrjevic naaseb platsile

Wiley paneb pealt, eeltöö tegi Vojdan Stojanovski. Treier vastab kolmesega! 19:12, esimese veerandi lõpuni 3 minutit.

Väljakule on tulnud ka Henri Drell ja kohe sekkub Sten Sokk.

Kotsar korvi alt. 16:10.

Dimitrijevici asemel tuleb väljakule eile Itaalia vastu 20 punkti visanud Andrej Magdevski, kes viskab kohe kaks punkti.

Wiley pallikaotuse järel viskab Kullamäe korvi alt mööda, aga Kotsar on ründelauas taas õigel kohal. Eriti hea, et tema tkistamisel teeb oma teise vea Dimitrijevic. Kotsar tabab mõlemad vabavisked, Eesti juhib 14:8.

Pingile läks oma teise vea teinud Dorbek.

Mängitud on viis minutit ja esimese vahetusmehena tuleb üllatuslikult platsile Märt Rosenthal.

Treier kolmene! 12:7.

Kotsar võtab ründelaua ja tabab. 9:7. Ja seejärel teeb Dimitrjevic ründevea.

Trajokovski keskpositsioonilt. 7:7.

Enne Treieri korvi avas punktiarve ka Dimitrjevic.

Treier korvi alt. 7:5.

Dimitrijevic vastab samaga ja Dorbek tabab kaugelt! 5:3.

Kotsar kaotab korvi all palli.

Eesti viskab neli korda järjest korvi alt mööda... Seis on 3:2 vastaste kasuks.

Sama mees teeb Jõesaarele läbimurdel vea. eestlane tabab kaks vabaviset.

Trajkovski kolmene viib vastased ette.

Mäng on alanud!

Põhja-Makedoonia algviisik: Nenad Dimitrijevic, Vojdan Stojanovski, Damjan Stojanovski, Jacob Wiley, Bojan Trajkovski.

Eesti algkoosseis: Kristian Kullamäe, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Kaspar Treier, Maik-Kalev Kotsar.

Kohe saame teatada ka algviisikud.

Moloti halli on kogunenud paarsada pealtvaatajat.

Kaader eestlaste soojendusest. Kõik on mänguks valmis.

Pool tundi mänguni, mõlemad võistkonnad on riietusruumidest väljakule tulnud.

Heietame veel pisut Dimitrijevici teemal. Mingi eriprogramm 22-aastasel mängujuhil siiski on - ta tegi pool tundi põlvele venitusharjutusi ja läks riietusruumi kaaslastest oluliselt hiljem. Aga valmis tuleb olla selleks, et Dimitrijevic on ikkagi Põhja-Makedoonia parim mängija. Järeldusi saab teha alles pärast mängu algust. Ja kui Eesti oma asjad jooksma saab, pole mõtet vastaste pärast nagunii muretseda.

Eesti jaoks on Sten Soku ja Kaspar Treieri naasmine väga hea uudis. Peatreener Jukka Toijala saab kasutada sama üheksamehelist rotatsiooni nagu ka võidumängus Itaalia vastu. Lisaks on koosseisus Märt Rosenthal, Jaan Puidet ja Robert Valge. Ei ole välistatud, et Rosenthalile või Puidetile antakse mõni minut, aga pigem selle peale ei panustaks.

Nüüd on väljakule tilkuma hakanud ka Põhja-Makedoonia pallureid. Nagu arvata oli, on Dimitrijevic kohal ja kõrvalt vaadates pole küll aru saada, et ta vigastatud oleks.

Eesti pidi eile Venemaa paremust tunnistama, aga 21-aastasel Märt Rosenthalil on sellegipoolest põhjust seda mängu meenutada.https://www.facebook.com/Korvpallist/posts/1130133854084292&width=500&show_text=true&height=443&appId

Luureandmed ütlevad, et vastaste liider Nenad Dimitrijevic, kelle Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov eile vigastuse tõttu maha kandis, liikus täna jõusaalis reipal sammul. Eesti koondis on valmis, et osav mängujuht saab täna täisjõuga kaasa teha.

Tere päevast Permist! Eesti koondis on saali jõudnud, mänguni on poolteist tundi aega.

