OTSEBLOGI | Kõik või mitte midagi: Eesti korvpallikoondis kohtub otsustavas mängus Põhja-Makedooniaga

Eesti - Põhja-Makedoonia EM-valikmäng

Pool tundi mänguni, mõlemad võistkonnad on riietusruumidest väljakule tulnud.

Heietame veel pisut Dimitrijevici teemal. Mingi eriprogramm 22-aastasel mängujuhil siiski on - ta tegi pool tundi põlvele venitusharjutusi ja läks riietusruumi kaaslastest oluliselt hiljem. Aga valmis tuleb olla selleks, et Dimitrijevic on ikkagi Põhja-Makedoonia parim mängija. Järeldusi saab teha alles pärast mängu algust. Ja kui Eesti oma asjad jooksma saab, pole mõtet vastaste pärast nagunii muretseda.

Eesti jaoks on Sten Soku ja Kaspar Treieri naasmine väga hea uudis. Peatreener Jukka Toijala saab kasutada sama üheksamehelist rotatsiooni nagu ka võidumängus Itaalia vastu. Lisaks on koosseisus Märt Rosenthal, Jaan Puidet ja Robert Valge. Ei ole välistatud, et Rosenthalile või Puidetile antakse mõni minut, aga pigem selle peale ei panustaks.

Nüüd on väljakule tilkuma hakanud ka Põhja-Makedoonia pallureid. Nagu arvata oli, on Dimitrijevic kohal ja kõrvalt vaadates pole küll aru saada, et ta vigastatud oleks.

Eesti pidi eile Venemaa paremust tunnistama, aga 21-aastasel Märt Rosenthalil on sellegipoolest põhjust seda mängu meenutada.

Luureandmed ütlevad, et vastaste liider Nenad Dimitrijevic, kelle Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov eile vigastuse tõttu maha kandis, liikus täna jõusaalis reipal sammul. Eesti koondis on valmis, et osav mängujuht saab täna täisjõuga kaasa teha.

Tere päevast Permist! Eesti koondis on saali jõudnud, mänguni on poolteist tundi aega.

