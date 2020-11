OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti korvpallikoondis andis Venemaale edu sisse, aga püsib mängus

Eesti - Venemaa korvpall

Uuesti jäetakse Vorontsevitš kolmesejoone taha vabaks ja karistus on käes. 18:28. Viis minutit poolajani.

Veideman vastab keskpositsiooniviskega. 18:23.

Vorontsevitšilt kolmene ja Venemaa juhib 23:16.

Kriisa algus pole olnud kuigi õnnestunud. Visked pole tabanud ja venelaste surve all on ka mängu juhtimine keeruline.

Antipov mängib korvi all Kriisa üle ja Eesti võtab aja maha. Seis on 16:20 ja esimese poolaja lõpuni on seitse minutit.

Seis 16:18 aga püsib.

Kriisa ei saa ennast kuidagi vedama, visked lähevad väga kindlalt mööda.

Teine veerand on alanud. Paasoja toob Eesti kahe punkti kaugusele.

Baburinit uuesti platsile sekkunud Kriisa üles tõstetud käed ei huvita ja ta tabab veel ühe kolmese. Venemaa võidab esimese veerand 18:14.

Veideman uuesti korvi alla ja edukalt! 14:15.

Kuna Eesti algkooseis ei toimunud, võttis peatreener Toijala ette üsna korraliku vahetuste ralli. Kuue minutiga vahetati väljakule täiesti uus viisik.

Kulagin vastab kolmesega. 10:15.

Veidemanilt hea läbimurre. 10:12.

Nüüd sekkuvad mängu ka Tanel Kurbas ja Rauno Nurger.

Vahetustest on sekkunud Veideman, Treier ja Paasoja, neist viimane toob ka punktid juurde. 8:12, viis minutit mängitud.

Kriisalt taas üsna andestamatu pallikaotus, aga venelased ei suuda kiirrünnakut lahendada.

Kitsing tabab taas kolmese! 6:12.

Kummaline on see, et Venemaa jätab Kitsingule eemalt võimalusi visata. See on ju Kitsingu tugevaim relv.

Venelaste keskmängija Ivlev keerab korvi alt kaks punkti juurde. 3:12, mängitud on kolm minutit.

Õnneks Kitsing vastab ja siis teeb Venemaa ründevea. 3:10.

Veel üks pallikaotus, Toijala tehniline ja veel üks kolmene otsa... 0:10

Kriisa kaotab palli ja Vorontsevitš nõelab veel ühe kolmesega.

Baburin tabab pärast ründelauda kolmese ja viib Venemaa ette.

Mäng algas!

Suuri üllatusi pole.

Venemaa algkoosseis: Mihhail Kulagin, Jevgeni Baburin, Andrei Vorontsevitš, Andrei Lopatin, Vladimir Ivlev. Eesti algkoosseis: Kerr Kriisa, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Kregor Hermet, Kristjan Kitsing.

Alla 15 minuti mängu alguseni. Traditsiooniline grupipilt ka tehtud.

Tere õhtust Saku suurhallist! Võistkonnad on soojenduse esimese osa lõpetanud ja mängu toimumiseks paistab kõik valmis olevat. Ajakirjanike sektsioonist paistis 45 minutit enne kohtumise algust selline vaade, mujale pole minna lubatud:

Venemaa koondise koosseis:Jevgeni Baburin (Nižni Novgorod, 33-aastane, 189 cm)Maksim Grigorjev (Permi Parma, 30, 196 cm)Mihhail Kulagin (Krasnojarski Jenissei, 26, 191 cm)Grigori Motovilov (Krasnodari Lokomotiv-Kuban, 22, 191 cm)Ivan Strebkov (Nižni Novgorod, 29, 190 cm)Pavel Antipov (Kaasani Unics, 29, 203 cm)Nikita Balašov (Južno-Sahhalinsk Vostok-65, 29, 207 cm)Jevgeni Valijev (klubita, 30, 205 cm)Andrei Vorontsevitš (klubita, 33, 207 cm)Andrei Lopatin (Moskva CSKA, 22, 208 cm)Vladislav Truškin (Peterburi Zenit, 27, 201 cm)Vladimir Ivlev (Permi Parma, 30, 207 cm)

Jukka Toijala valikust jäid välja Mihkel Kirves ja Jaan Puidet.

Eesti koondise koosseis Venemaa vastu: Kerr Kriisa, Siim-Markus Post, Rain Veideman, Martin Dorbek, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Saimon Sutt, Tanel Kurbas, Kristjan Kitsing, Kregor Hermet, Rauno Nurger, Kaspar Treier