Leedu koondise peatreener šokk-kaotusest: plaan ei töötanud ja see on minu süü

Veel kohtumise lõpus oli Leedul võimalus 76:78 kaotusseisus juhtima minna, kuid Mantas Kalnietis eksis kolmesel. "See ei pidanud niimoodi minema," sõnas leedulaste peatreener Darius Maskoliunas viimase rünnaku kohta.

"Ma valmistasin meeskonna valesti ette. Plaan ei töötanud ja see on minu süü," vahendas Leedu Delfi Maskoliunase sõnu. "Meeskond polnud valmis mängima võitluslikku korvpalli, arvati, et tegu on lihtsa matšiga. Kaotasime täielikult kontrolli. Vastased haistsid verd ning olid meist paremad ja entusiastlikumad."

"Jah, peatreeneri plaan ning kaitseideed ei töötanud. Andsin mängijatele mõista, et iga vastane, kes ei ole psühholoogilise surve all, on ohtlik," jätkas leedulaste loots. "Ma ei suutnud aga palluritele seda sõnumit edasi anda. Meil jäi puudu võitlusest, tahtest ja entusiasmist. Ma ei näinud isegi meie pingimängijaid hüppamas. Oli kuulda ainult taanlasi."

Taanlaste Iisraelist pärit juhendaja Erez Bittman jäi oma hoolealuste mänguga mõistagi rahule. "Minu mängijad on kangelased. Minu abilised on kangelased. Võib-olla olen ka ise veidi kangelane," sõnas ta.