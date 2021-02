Korvpallimaailma jaburus Läti koondise näitel. Kas Eestit võib tabada sama probleem?

Miks on rahvusvahelise korvpalli süsteem aga selline, et paljud tippriigid peavad valikmängudes hakkama saama oma parimate mängijateta? Kui mõelda ainult koondise edu peale, siis peaksid väikeriigid justkui lootma, et nende parim pojad ei pääseks NBA-sse ja Euroliigasse. Kas järgmiste suurturniiride valikmängudel peab Eeesti maadlema juba samasuguste probleemidega nagu praegu Läti?