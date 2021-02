KOGU TÕDE MÄNGUST | Kogenud Sten-Timmu Sokk suunas noored kaaslased õigele teele ja koos võeti ihaldatud EM-pilet

EM-valikturniiri viimases mängus kaotas Eesti Põhja-Makedooniale 84:86, ent sellest piisas, et tagada koht 2022. aastal toimuvale finaalturniiril.

Eesti võis valiksarja viimases kohtumises kaotada Makedooniale kaheksa punktiga. Seega jäi kogu kohtumist kontrollinud eestlastel veel väike varu. Ühtlasi tähendas see sümboolselt Eesti korvpalli uue põlvkonna lõpliku esile kerkimist. Koondises mängisid väga suurt rolli noored Kaspar Treier, Henri Drell, Maik-Kalev Kotsar, Kristian Kullamäe ja just viimases mängus sähvatanud Märt Rosenthal.

Noored mehed läbisid küpsuseksami eeskujulikult. Nagu tõelises meeskonnas toetasid neid vajalikul hetkel ka veidi kogenumad mängumehed. Premis toimunud otsustvas kohtumises kerkis eriti esile Sten Soku panus.