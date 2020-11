Neli või viis Põhja-Makedoonia koondise liiget on nakatunud koroonaviirusega ja seetõttu pidas rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) õigemaks nende osalusel toimuma pidanud mängud edasi lükata. Eestile tähendab see, et just Põhja-Makedoonia mänguks soovitud koduväljakueelis jääb saamata.