Nelja riigi – Eesti, Itaalia, Venemaa ja Põhja-Makedoonia – korvpallikoondise liikmed loobusid Tallinna kesklinnas asuvasse Hilton hotelli sisenedes vabatahtlikult oma vabadusest. Esmaspäeva õhtuni on uksest väljumine lubatud vaid selleks, et astuda meeskonnale eraldatud bussi, mis viib treeninguteks või mängudeks Saku suurhalli. Niisama välja minek tähendaks aga seda, et tagasiteed meeskonna juurde enam pole. Õue mineku ahvatlust aitab jahutada uksel valvav turvamees.