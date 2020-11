Kapten Rain Veideman: Põhja-Makedoonia vastu oleme kindlasti paremini valmis

Täna Eesti kapten olnud Rain Veideman ütles pressikonverentsil, et kindlast allajäämisest tehakse omad järeldused.

"Skoori vaadates on seis halb, aga keegi ei saa öelda, et me ei võidelnud. Ent kui 56 punkti visata, on raske mängida. Venemaa mängis kaitses üsna hästi, nad olid füüsilised, ja niimoodi võtsid nad meie põhimängujuhi (Kerr Kriisa - A.K.) mängust välja," rääkis 10 punkti ja 8 resultatiivset söötu toonud Veideman.

"Mis minusse puutub, siis olen füüsilise mänguga harjunud, aga nad mängisid tõesti väga hästi. Mul ei ole mängujuhi kohal mängimisega probleemi, aga ma ei taha sel positsioonil alustada. Muidu võin küll abiks olla, probleemi pole," lisas ta.

Miks Eesti kiirelt Venemaa vastu kaotusseisu jäi ja ei suutnudki sellest välja tulla. "Esiteks nende agressiivssus, teiseks paar taktikalist käiku, millega näppu lõikasime ja kolmandaks nende kolmeste tabavus," tõi Veideman esile kolm põhjust.

Kui Põhja-Makedoonia saab koroonaprobleemide kiuste esmaspäeval mängida, ootab Eestit ees just käesoleva "mulli" tähtsaim kohtumine. Võidu korral ollakse EM-finaalturniirile juba üsna lähedal.

"Analüüsime mängu ja oleme Põhja-Makedoonia vastu esmaspäeval kindlasti paremini valmis. Kui seniseid tulemusi vaadata, siis Leedu kaotas Taanile ja Serbia kaotas Šveitsile - kõik mängivad rabedalt. Tühjad saalid, koroonamull, kes ei saa trenni teha ja nii edasi. Nüüd on meil esimene mäng tehtud, ma arvan, et kutid pead norgu ei lase," lausus Veideman.

Mulliolukord Veidemanile suurt tuska ei valmista. "Ei saa öelda, et see on keeruline, aga kindlasti on see teistsugune. Oleme Eestis ja oleme harjunud kodust trenni käima. Ja kui tahame, saame näiteks poes käia. Või saad sõpradega kokku. Nüüd on kindlad reeglid, mida tohib teha. Mind see väga ei mõjutanud, aga võib-olla mõnele teisele see võib-olla kuidagi mõjus," kommenteeris ta.