Jukka Toijala pärast Itaalia võitmist: see oli hullumeelne mäng, poisid väärisid võitu!

Eesti juhtis kolmandal perioodil korraks juba 22 punktiga ning mängis lõpuveerandiga maha 16-punktilise eduseisu, ent pani lisaajal oma paremuse maksma.

"Tegemist oli hullumeelse mänguga. Meil on väga noor võistkond ja vahest pole meil piisavalt kogemusi, kuidas mingitel hetkedel vastaste survega toime tulla. Muidugi olen väga rõõmus, et suutsime lõpuks võita," lausus Toijala pressikonverentsil.

"See näitab iseloomu, kui sa annad 22-punktilise edu käest, kuid lähed siis lisaajale ja suudad ikkagi võita. Mul on väga hea meel mängijate üle - nad andsid vägeva lahingu ja väärisid võitu," lisas Toijala.

Peatreeneri sõnul jäid nad lõpuveerandil hätta Itaalia väga füüsilise mänguga ega suutnud aeglase tempo juures korvini jõuda. "Kui oled 15-20 punkti ees, mõtled ka sellele, kuidas aega võita. Hakkasime aeglasemas tempos mängima. Itaalia oli füüsiline, me ei suutnud leida loogilisi viskeid, pidime kaugelt peale viskama. Nagu ütlesin, on meil noor võistkond, kui Sten-Timmu Sokk kõrvale jätta, meil pole palju kogemusi. Aga just nii neid kogemusi hangitaksegi."

"Eesti korvpall tahab olla EM-finaalturniiril ja selleks peabki hästi mängima ka suurte koondiste vastu. Selleks tuleb teha väikseid samme, aga täna astusime kindlasti juba suurema sammu," kiitis Toijala hoolealuseid. "Korvpall on Eestis väga oluline ja lisaks mängijatele olen väga õnnelik kogu Eesti korvpallikommuuni üle."

Teise võidu saanud Eesti mängib ülehomme Venemaaga, esmaspäeval seisab ees viimane kohtumine Põhja-Makedooniaga.

B-grupi tabeliseis: 1. Itaalia (4 võitu, 1 kaotus), 2. Venemaa (2-2), 3. Eesti (2-2), 4. Põhja-Makedoonia (0-3).