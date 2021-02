Jukka Toijala EM-piletit otsustava mängu eel: teame, mida nad on muutnud. Meie muudatusi ma ei avalda

Ilmselt saavad esmaspäeval Eestit aidata ka Sten Sokk ja Kaspar Treier, kes jäid venelastega peetud kohtumisest eemale.

„Saime aru, et tal (Sokul) oleks väga keeruline täna ja homme mängida. Otsustasime, et täna me teda väljakule ei saada,“ põhjendas Toijala, miks Sokk oli pingil, kuid platsile ei tulnud. Treier jäeti ennetavalt üldse koosseisust välja.

„Kõiki (meie) muudatusi ma ei ütle. Oleme nende (Põhja-Makedoonia) tegemisi jälginud, mida nad on muutnud. Peame nende võtmemängijate vastu kaitses kõvasti mängima. See saab olema suur ja tähtis moment,“ vaatas Toijala Venemaa käest saadud kaotuse järel juba ka esmaspäeva poole.

Venemaa käest saadud kindla kaotuse kohta tõdes Toijala, et võrreldes mullu koduväljakul peetud kohtumisega olid eestlased sel korral rohkem mängus sees.

„Võrreldes novembriga olid mängijad rohkem valmis. Suureks mureks olid aga lauapallid. Neid kaotasime oma korvi all palju. Nagu kapten (Martin Dorbek) rääkis, siis vaatame edasi. Homme on tähtis mäng. Teeme kõik, et olla valmis nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt,“ lisas Toijala.

„Toona mängisime kodus, kuid täna olime rohkem valmis. Eelmine mäng läks alguset peale käest ära. Sel korral olime mängus sees rohkem kui 20 minutit. Taaskord tabasid nad väga hästi kaugviskeid,“ lisas omalt poolt Dorbek.