FOTOD | Korvpallikoondis treenis enne Venemaale sõitmist viimast korda, Baskonia Raiestet vabaks ei lase

Eesti peatreener Jukka Toijala avaldas eelmisel nädalal lootust, et Euroliiga klubi Vitoria Baskonia laseb koondise juurde ka Sander Raieste. Kuigi Baskoniaga on keeruline suhelda, saabus eile Raieste ja tema agendi kaudu signaal, et Baskonia jätkab oma tavapärast praktikat.

"Rääkisime temaga (Raiestega - A.K.) eile, kahjuks midagi uut pole. Nad mängivad neljapäeval Moskvas. Öeldi, et keegi ei saa koondisega liituda. Ei Sander, ei sloveen (Zoran Dragic), ei Arturs Kurucs, ei leedulane (Tadas Sedekerskis)," rääkis Toijala tänasel avatud treeningul.

Eestlaste koosseis eelseivatel EM-valikmängudel: Kristian Kullamäe, Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Märt Rosenthal, Rain Veideman, Martin Dorbek, Robert Valge, Janari Jõesaar, Jaan Puidet, Henri Drell, Kregor Hermet, Kaspar Treier, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ja Mihkel Kirves.

Eesti kohtub reedel Itaalia, pühapäeval Venemaa ja esmaspäeval Põhja-Makedooniaga. Seni on Itaalial kolm, Venemaal kaks, Eestil üks ja Põhja-Makedoonial null võitu.