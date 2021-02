FIBA korvpalliajakirjanik hindab Eesti võimalusi pääseda EM-ile näiliselt lihtsaks

Seejuures langes Eesti võrreldes viimase tabeliga üheksa koha võrra .Eesti kuulub valiksarjas B-gruppi, kus hoitakse ühe võidu ja kahe kaotusega Itaalia ja Venemaa järel kolmandat kohta. Seni vaid kaks mängu mänginud ja mõlemad kaotanud Põhja-Makedoonia asub neljandal real. EM-finaalturniirile pääsevad iga grupi kolm esimest.

Lõplik vahekord pannakse alagruppides paika juba järgneva nädala jooksul, kui Venemaal Permis toimub B-grupi viimane "mull". Kuna koduses Tallinna mullis jäi eestlastel koroonaviiruse tõttu Põhja-Makedooniaga mängimata, seisab koondisel eesolevas aknas ees kolm kohtumist – esmalt Itaaliaga (19.02), siis Venemaaga (21.02) ning päev hiljem makedoonlastega (22.02).

Kuidas hindab Curkovic eestlaste võimalusi pääseda EM-ile? "Esimene mäng Põhja-Makedooniaga: +9. Kuna Põhja-Makedooniat ootab ees koguni neli kohtumist, võib Eesti värskus viimasel päeval saada otsustavaks. Eestlastel tuleb keskenduda iseendale, võita see mäng (või mõni teine) ja näemegi neid taas EM-il. Nii lihtne," arutles ajakirjanik.

B-grupi liidri Itaalia on Curkovic asetanud pingereas esimesele kohale. Saapamaa koondisel on pilet EM-ile juba olemas. Venemaa (2-2) teenis tabelis 13. koha. Põhja-Makedoonia (0-2) on 30. real.

Eestlaste koosseis eelseivatel EM-valikmängudel: Kristian Kullamäe, Sten-Timmu Sokk, Rait-Riivo Laane, Märt Rosenthal, Rain Veideman, Martin Dorbek, Robert Valge, Janari Jõesaar, Jaan Puidet, Henri Drell, Kregor Hermet, Kaspar Treier, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar ja Mihkel Kirves.

Vigastustega jäävad eemale Siim-Sander Vene, Martin Paasoja, Kristjan Kitsing ja Siim-Markus Post. Samuti ei liitu rahvusmeeskonnaga USA-s Arizona Ülikooli särgis NCAA hooaega alustanud mängjuht Kerr Kriisa. Saimon Sutt jääb kõrvale terviseprobleemide tõttu. Sander Raieste liitumine on endiselt küsimärgi all. Tema koduklubi Baskonia läheb päev enne Itaaliaga kohtumist Euroliiga mängus võõrsil vastamisi Moskva Himkiga.