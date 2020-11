FIBA koduleht Eesti korvpallikoondisest: nad mitte ainult ei pääse EMile, vaid teevad seal tegusid

"Eesti koondis ei pääse mitte ainult 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, vaid neil on sellel üritusel ka suur roll täita ja neist saab jõud, millega tuleb lähitulevikus arvestada. Tõsiselt, Eesti mängijad võtavad aeglaselt, kuid kindlalt üle Euroopa oma kohti sisse," kirjutab FIBA koduleht Eesti koondise iseloomustamiseks.

Kui Eesti on värskes Euroopa pingereas 19. kohal, siis meie naabrid soomlased on 17. ja lätlased 27. kohal. Eesti alagrupikaaslastest on Itaalia 5., Venemaa 13. ja Põhja-Makedoonia 29. kohal (Edetabel).

Eesti koondis kohtub 28. novembril Saku suurhallis Venemaaga ja 30. novembril Põhja-Makedooniaga. Eesti jagab hetkel B-alagrupis ühe võidu ja ühe kaotusega koos Venemaaga teist kohta. Liidril Itaalial on kaks võitu, Põhja-Makedoonia on kaotanud mõlemad mängud.