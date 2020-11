Eestile astub vastu räsitud, aga tugev Venemaa. Suurim staar on CSKA poolt hüljatud endine lennumasin

Kuigi koondise peatreener Sergei Bazarevitš ütles nädala alguses, et koosseisumured ajavad teda nutma, pole Tallinnasse sõitnud 13 mängija CV-del häda mdagi. Kaheksa-üheksameheline tuumik pakub kvaliteeti, mille üle jääb vähemalt Eesti masti väikeriikidel vaid kadedust tunda.

Venemaa seis on üsna sarnane Itaaliaga. Veebruaris jooksid Eesti publiku jaoks üsna tundmatud külalised Saku suurhallis platsile ja võitsid lõpuks Eestit veenvalt. Tagantjärgi igati loogiline tulemus, sest vastas olid Itaalia kõrgliigas mängivate klubide põhitegijad. Ja täna tuleb heidelda VTB Ühisliiga palluritega. Olgugi, et paljusid Ühisliigas mängivaid venelasi peetakse ülemakstuks, on seal on võrreldes Itaaliaga tugevam.

„Sellise tiimiga on võimalik Eestit ja Itaaliat võita. Meil on segu kogemustest ja noorusest, tasakaal on hea. Selleks, et koondist aidata, ei pea olema staar,“ rääkis Venemaa koondise peamänedžer Sergei Panov.