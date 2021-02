Eestiga EM-pileti eest heitleva Põhja-Makedoonia korvpallikoondise nimekirjas on kõik põhitegijad

Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov kutsus treeningutele 17 mängijat.

Nende seas on kõik Euroopas mängivad põhitegijad: mängujuht Nenad Dimitrijevic (Badalona Joventud, Hispaania), viskekahurist kapten Vojdan Stojanovski (Gravelines, Prantsusmaa), äär Stojan Gjurovski (Alicante, Hispaania esiliiga) ja kodustatud ameeriklane Jacob Wiley (Gran Canaria, Hispaania).

15 pallurit hakkavad koos treenima juba homsest, Dimitrjevic ja Gjurovski liituvad hiljem.

Põhja-Makedoonia koondisekandidaadid:

1. Andrej Magdevski (MZT Skopje Aerodrom)

2. Kristijan Nikolov (MZT Skopje Aerodrom)

3. Damjan Stojanovski (MZT Skopje Aerodrom)

4. Bojan Krstevski (MZT Skopje Aerodrom)

5. Filip Bako ((MZT Skopje Aerodrom)

6. Luka Savicevic (MZT Skopje Uni Bank)

7. Marko Simonovski (Kozuv)

8. Andrej Mitrevski (TFT)

9. Ljubomir Mladenovski (Rabotnicki)

10. Viktor Efremovski (Rabotnicki)

11. Damjan Robev (Kumanovo 2009)

12. Bojan Trajkovski (Pelister)

13. Vojdan Stojanovski (Gravelines-Dunkerque)

14. Teodor Simic (Barcelona)

15. Jacob Wiley (Gran Canaria)

16. Nenad Dimitrijevic (Badalona)

17. Stojan Gjuroski (Alicante)

Eesti poolelt jäävad vigastuse tõttu kindlasti eemale Siim-Sander Vene ja Martin Paasoja, küsitav on ka Kristjan Kitsingu liitumine. Ülimalt vähetõenäoline on šanss, et Euroliiga klubi Vitoria Baskonia laseb koondisesse tulla Sander Raiestel.

Põhja-Makedoonia peab Permis viie päeva jooksul neli kohtumist. Eestit ootab nelja päeva jooksul ees kolm matši. 22. veebruari mäng Põhja-Makedooniaga on B-grupi viimane matš.

Enne Venemaal peetavaid mänge on Itaalial kolm, Venemaal kaks ja Eestil üks võit. Põhja-Makedoonia on kaotanud mõlemad senised matšid, neist ühe koduväljakul Eestile (72:81).