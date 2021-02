DELFI VIDEO PERMIST | Sten Sokk: võrreldes Kalev/Cramo mängudega on saalis isegi soe

Pärast võitu Moskva CSKA üle reisis Kalev/Cramo otse Uuralite miljonilinna, kus tuli kohaliku Parma käest VTB Ühisliigas vastu võtta kaks kaotust. Koondisega on sihikul 2022. aasta EM-finaalturniiri pilet. Esimene mäng on reedel Itaaliaga.

Võrreldes Ühisliiga mängudega on Permi Moloti-nimelises saalis oluliselt soojem. Ilmselt käskis rahvusvaheline korvpalliliit FIBA radiaatorid maksimumi peale keerata.

"Täna on siin isegi päris soe. Üldjuhul on siin jää all, aga praegu köetakse piisavalt. Jahe ei ole. VTB mängu ajal oli parajalt külm. Kui läksid vahetusest sisse ja jooksid paar otsa ära, tundsid, kuidas hingetoru kõrvetama hakkas," ütles Sokk.

"Iseenesest on täitsa korralik ja hubane saal. Kui võidame, siis on alati hea saal. Ei taha teise stsenaariumi peale veel mõelda," lisas ta.

Vaata lisaks videost, millest Sokk Permis võrreldes eelmise nädalaga puudust tunneb ja kuidas erines koondise ja Kalev/Cramo reis.