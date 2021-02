DELFI VIDEO PERMIST | Jukka Toijala: Itaalia mängib füüsiliselt, peame tegutsema samamoodi

„Kui vaatame kolme senist Itaalia mängu, on selge, et tegu on väga füüsilise võistkonnaga. Mäng tõotab tulla väga füüsiline. See on asi, mis peaks olema korras (et võita - A.K). Oleme seda valmis tegema. Samuti teame, et nad vahetavad palju katteid. Vaatame selle osa täna veel ühe korra täpsemalt läbi,” rääkis Toijala Delfi videointervjuus.

Aasta tagasi Eestit 87:81 võitnud Itaalia mängib täna Eesti aja järgi kell 16.30 Põhja-Makedooniaga. Eestil tuleks pöialt hoida Itaaliale, sest neil on korraldajamaana EM-finaalturniiri pilet juba taskus. Tõenäoliselt jagavad viimase pääsme just Eesti ja Põhja-Makedoonia, Venemaa edestamine on keeruline.

Eesti delegatsioonist saab Itaalia – Põhja-Makedoonia kohtumist kohapeale vaatama minna maksimaalselt kaks inimest. Kui hotelli internet on piisavalt stabiilne, saab koondis seda mängu vaadata üheskoos ekraani taga.

Hommikust saalitrenni ei teinud kaasa tagamängija Jaan Puidet. Hispaania esiliigas Valladolidis mängival Puidetil on kõhuprobleemid. Igaks juhuks toimetab ta esialgu ülejäänud kaaslastest eraldi. Kui Puideti tervis läheb paremaks, on võimalus, et ta saab õhtul võistkonnaga uuesti liituda.

Vaata lisaks videost, mida Eesti koondisel homse vastase kohta teada on.