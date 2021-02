DELFI VIDEO | Maik-Kalev Kotsar: võidu tõi hea meeskonnamäng

Eesti parimana 32 punkti visanud Maik-Kalev Kotsar ütles mängujärgselt: "Võidu tõi meeskonnamäng. Kõik mängisid võidu eest, mitte isikliku statistika eest."

Lõpuveerandi suure ärakukkumise kohta, kus mängiti maha 16-punktine edu, ütles Kotsar: "Meil on noor koosseis, pole piisavalt kogemusi, kuidas edu hoida. Tegime eksimusi, tulid halvad pallikaotused, kaotasime pea natukeseks, kuid õnneks tulime meeskonnana tagasi."

