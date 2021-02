DELFI VIDEO | Kristian Kullamäe: ei julge veel suuri avaldusi teha, see oli vaid üks samm lõppeesmärgi poole

"Ma arvan, et meeskonnamäng tõi võidu. Uskusime lõpuni, et suudame võita selle mängu. See tõigi edu," sõnas Kristian Kullamäe Delfile antud videointervjuus.

Kullamäe rõhutas veel ründemängu tähtsust. "Ma arvan, et rünnakul just (olime head). Nad olid kaitses päris passiivsed. Saime oma asju teha. Lõpus nad hakkasid käike kinni panema ja me jooksime nartuke kipsi. Vahest see eilne väsimus lõi neil ka natuke välja. Meie saime värskelt mängida. Meil läks õnneks hästi ka kolmene."

EM-pääsme osas ei tahtnud Kullamäe veel suuri avaldusi teha. "Ei julge veel teha, see oli vaid üks samm lõppeesmärgi poole. Pühapäeval on uus mäng, proovime seal jälle endast parima anda."

Vaata videointervjuud.