„Peame jõudma ära taastuda. Ees ootab koondisekarjääri kõige tähtsam mäng. Mehed on motivatsiooni täis. Pead norgu ei lase. Mehed on fokusseeritud järgmiseks päevaks,“ sõnas venelaste korvi kümme punkti visanud Janari Jõesaar esmaspäevase duelli kohta.

„Tulime selle mõttega kindlasti siia, et Põhja-Makedooniale ära panna. Nemad on meil põhilised rivaalid. Nende peal on meie mõte kogu aeg olnud. See mäng tuleb kindlasti ära võtta,“ lisas Jõesaar.

Vaata juba videost, mida rääkis Jõesaar Venemaa käest saadud kaotuse põhjuste kohta.