DELFI PERMIS | Suure mängu eel: Eesti koondise treenerid Põhja-Makedoonia ametivenna juttu ei uskuma ei jäänud

Põhja-Makedoonia parim mängija Nenad Dimitrijević vigastas mängus Itaaliaga viimastel minutitel põlve, omal jalal ei suutnud ta väljakult lahkuda. Peatreener Aleksandar Todorov teatas pressikonverentsil, et Dimitrijević ei saa Eesti vastu mängida.

Eesti treenerid nägid riietusruumi ees seistes teist pilti: Dimitrijević oli nagu võluväel jalad uuesti alla saanud. Seega valmistub Eesti leer tähtsaks kohtumiseks arvestusega, et platsile jookseb ka vastaste liider.

Hispaanias Badalona Joventudusi mängiv Dimitrijevic on EM-valiksarjas vasianud keskmiselt 17,3 punkti ja andnud 5,8 resultatiivset söötu. Eile tõi ta Itaalia vastu 22 punkti ja 7 söötu.

Aasta tagasi, kui Eesti mängis Põhja-Makedooniaga Skopjes, kasutasid võõrustajad kõiki võimalusi, et enne mängu kerge edu sisse saada. Näiteks filmiti akna tagant Eesti treeningut, kuigi reeglite järgi pole see lubatud. Abi sellest polnud, sest Eesti võitis 81:72.

Tänu sellele võidule võib Eesti endale täna lubada ka kuni kahesapunktilist kaotust. Üheksa punktiga alla jäämine annaks eelise juba Põhja-Makedooniale, sest nende üldine korvide vahe on parem.

Mängupäeva hommikul tegi Eesti Moloti hallis kerge treeningu, keskenduti taktikale. Põhja-Makedoonia täna saalis ei käinud.

Eesti - Põhja-Makedoonia kohtumine algab Eesti aja järgi kell 16.