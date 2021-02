DELFI PERMIS | Põhja-Makedoonia peatreener kaotuse järel: midagi ei muutunud, kõik sõltub mängust Eestiga

"Me ei mänginud Itaaliaga lihtsalt kui võrdne võrdsega, vaid suutsime 18 minutit juhtida. Näitasime hoopis teist nägu kui aasta tagasi. Meil on võistkonnana helge tulevik ja olen pallurite üle uhke," alustas Todorov oma sõnavõttu.

"Nüüd on meil siin pidada veel kolm mängu. See on väga raske, aga lõpuks sõltub kõik ühest mängust, mis on esmaspäeval (Eestiga). Loodetavasti suudame kahes järgmises kohtumises näidada uuesti sellist taset. Peamiselt tuleb seda teha endale tõestamiseks, et suudame kõikidega võrdselt mängida. Kõige tähtsam, et oleksime esmaspäeval mänguks valmis ja terved," lisas Põhja-Makedoonia juhendaja.

Loogika ütleb, et kõik lähebki nii, nagu Todorov arvab ja esmaspäevaks pole EM-piletid veel jagatud. Ent kui Eesti suudab homme Itaaliat (raske, aga mitte sugugi võimatu) või pühapäeval Venemaad (ilmselt veelgi raskem) võita ja makedoonlased jäävad enne esmaspäeva kuivale, ei sõltu esmaspäevasest matšist enam midagi.

Siis oleks Eestil enne esmaspäeva vähemalt kaks võitu ja Põhja-Makedoonial null. Aga enne kui hõiskama hakata, tuleb eestlastel see positiivne stsenaarium teoks teha.

C-grupi tabeliseis: 1. Itaalia (4 võitu, 0 kaotust), 2. Venemaa (2-2), 3. Eesti (1-2), 4. Põhja-Makedoonia (0-3).

Eestil tuleb finaalturniirile pääsemiseks edestada kas Venemaad või Põhja-Makedooniat, Itaalia on korraldajamaana juba pileti taganud.

C-grupi järelejäänud mängud Permis:

Reede, kell 13.30 Itaalia - Eesti

Reede, kell 16.30 Põhja-Makedoonia - Venemaa

Pühapäev, kell 14 Põhja-Makedoonia - Itaalia

Pühapäev, kell 17 Venemaa - Eesti

Esmaspäev, kell 16 Eesti - Põhja-Makedoonia