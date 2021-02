DELFI PERMIS | Pettunud Põhja-Makedoonia peatreener: pärast Eesti võitu oli raske mängida

Esmalt peavad makedoonlased võitma pühapäeval Itaaliat ja lootma, et Eesti kaotab samal päeval Venemaale. Kui nii läheb, on nende seis endiselt keeruline. Esmaspäeval vajab Põhja-Makedoonia Eesti vastu vähemalt kümnepunktilist võitu, sest aasta tagasi jäi Eesti Skopjes 81:72 peale.

Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov on viimastel nädalatel mitmel korral öelnud, et nad keskenduvad Permis peamiselt mängule Eestiga. Nüüd löödi nende plaanid sassi.

"Oli raske mäng, eriti pärast seda, mis juhtus päeva esimeses mängus. Tulime kõik siia mõtteviisiga, et otsustav mäng on esmaspäeval. Ja järsku pidime riietusruumis Eesti-Itaalia kohtumist vaatama. Nägime, mis juhtus. Pärast seda oli vaimselt keeruline mängida. Saime aru, et ühest võidust ei piisa," rääkis Todorov pärast Venemaa kohtumist pressikonverentsil.

"Kuidas mängijaid motiveerituna hoida? Mängime oma riigi eest. Paremat motivatsiooni ei ole olemas. Usun, et meie võistkond väärib praegusest seisust enamat. Meil oli valiksarja alguses väga-väga halb mäng (kaotus Eestile - A.K.). Selle halva esituse tõttu peame nüüd raskest seisust välja tulema. Aga usun, et suudame positiivset meelt hoida," lisas ta.

Üks Põhja-Makedoonia põhitegijatest, kogenud Damjan Stojanovski, sai matšis Venemaa vastu vigastada. Ta jõudis platsil olla vaid viis minutit. Eelmistes kohtumistes viibis ta platsil keskmiselt 24,7 minutit.

B-grupi järelejäänud mängud Permis:

Pühapäev, kell 14 Põhja-Makedoonia - Itaalia

Pühapäev, kell 17 Venemaa - Eesti

Esmaspäev, kell 16 Eesti - Põhja-Makedoonia

Tabeliseis: 1. Itaalia (4 võitu, 1 kaotus), 2. Venemaa (3 võitu, 2 kaotust), 3. Eesti (2 võitu, 2 kaotust), 4. Põhja-Makedoonia (0 võitu, 4 kaotust)