DELFI PERMIS | Küsimused Eesti - Itaalia mängu eel: kuidas saada kinni Itaalia liidrid ja millist rolli täidab Kullamäe?

„Nagu koondiseakende puhul ikka, oleme saanud teha ainult kolm-neli korralikku trenni. Füüsiline koormus polegi nii suur, aga taktika ja kaitsevariantide paika panemine on (lühikese aja jooksul) väga oluline. Nendele, kes on viimasel aastal koondise juures juba varem olnud, on see lihtne. Aga minu ajal on Maik-Kalev Kotsar ja Sten Sokk koondises esimest korda ning teisi on ka. Süsteemi paika saamine võtab kindlasti aega,” rääkis Toijala.

Viimane lihv anti mängutaktikale täna hommikul. Neljapäeva õhtul vaatas koondis hotellis Itaalia ja Põhja-Makedoonia kohtumist. Suuri üllatusi see matš ei pakkunud, küll tuleb arvestada, et võrreldes eilsega vahetas Itaalia kaks pallurit välja.

Tänasest mängust jäävad eemale Filippo Baldi Rossi (eile Põhja-Makedoonia vastu 13 minutit, kolm punkti) ja Giordano Bortolani (17 minutit, seitse punkti), neid asendavad Michele Vitali ja Simone Zanotti.

Paberil läks Itaalia rivistus tugevamaks, eelkõige Saksamaal Bambergis mängiva Vitali näol. Eelmisel aastal kostitas 196 cm pikkune viskaja Saku Suurhallis Eestit 22 punktiga. Tsentrina tegutsev Zanotti on Pesaros Henri Drelli klubikaaslane.

Kui Martin Dorbek välja jätta, on Eestil võrreldes novembrikuise Venemaa-mänguga uus tagaliin. Kerr Kriisa, Siim-Markus Posti, Rain Veidemani, Martin Paasoja ja Saimon Suti asemel on täna koosseisus Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Kristian Kullamäe, Märt Rosenthal ja Robert Valge.

Kristian Kullamäe. Foto: Priit Simson

„Kullamäe võib tagaliinis täita mõlemat positsiooni. Kindlasti võib ta olla Soku või Laanega samal ajal väljakul. Rosenthaliga on sama, ta on Pärnus mänginud mõlemat positsiooni,” ütles Toijala.

Teoorias oleks võimalik number „kahe” positsioonil anda minuteid ka Janari Jõesaarele. Henri Drell on tänavu Itaalia kõrgliigas pidanud suurema osa ajast katma endast jõulisemaid mängijaid, aga varasematel aastatel pole pole tagaliinis tegutsemine päris võõras tallegi.

Keskmängijate osakond on paigas – minutid jagavad Kotsar ja Rauno Nurger, varuvariant on ka Kregor Hermet. Oluline roll on suure ääre positsioonil kindlasti Kaspar Treieril, Itaalias on ta mänginud ka väikest äärt. Tänu Jõesaare, Drelli ja Treieri mitmekülgsusele pole vaja äärel positsioone kivisse raiuda, palju sõltub konkreetsest hetkest ja vastastest.