DELFI PERMIS | Kristian Kullamäe: usun, et suudame ka EM-il vägevaid esitusi teha

"See oli kõige hullumeelsem mäng, mida olen iial mänginud. Kuigi kaotasime, olen väga õnnelik meeskonna üle, et suutsime kvalifitseeruda finaalturniirile. See on meie jaoks väga suur asi," sõnas Kullamäe pressikonverentsil.

"See oli meie võimalus näidata, et meie riigis on talenti. Meil on väga palju potentsiaali, mille kallal töötada, ja meie avanemine on vaid aja küsimus. Olen optimistlik ja usun, et järgmise aasta EM-il suudame samuti vägevaid esitusi teha," lisas Kullamäe.

Ta lisas, et edu tõi eeskätt tugev meeskonnamäng ja hea kokkuhoidmine. "Usun, et meil on meeskonnas väga hea keemia, seda nii hotellis, riietusruumis kui kogu "mullis". Jäime kogu turniiri vältel ühtseks meeskonnaks," lisas Kullamäe, et kõik mehed suutsid oma ego maha suruda.