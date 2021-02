DELFI PERMIS | Jukka Toijala enne kohtumist Venemaaga: usun, et oleme võrreldes kodumänguga paremini valmis

Reedel Itaalia vastu 17 punkti visanud Kaspar Treier venitas neljandal veerandil jalalaba kõõluseid ja homme ta igaks juhuks kaasa ei tee. Koondise arsti Taivo Väärsi sõnul pole venitus kuigi tõsine.

Peatreener Jukka Toijala otsustas Treierile siiski homme puhkust anda.

"Kahjuks ei ole Kasparit homme platsil. Tema asemele tuleb Mihkel Kirves. Eile tundis Kaspar jalas valu, täna enam seda pole. Seetõttu on võimalik, et ta mängib esmaspäeval (Põhja-Makedoonia vastu). Selle mänguni on veel 48 tundi aega," rääkis Toijala Delfile.

Treieri puudumisel on Eestil võimalik suure ääre positsioonil kasutada ka Henri Drelli. Tänavu on ta Itaalia kõrgliigas pidanud Pesaro ridades tihti täitma just seda kohta.

Kogu treeningut ei teinud kaasa ka Sten Sokk. Mängujuht on sisuliselt kogu hooaja jooksul jalaga hädas olnud, aga tema on homme koosseisus.

"Vanemad mehed võisid natuke kergemalt võtta. Usun, et mängu ajaks on kõik korras," ütles Toijala.

Novembri lõpus kaotas Eesti Tallinnas Venemaale koguni 28 punktiga.

"Vastas on tugev võistkond. Nad mängisid eile Põhja-Makedoonia vastu hästi ja Permis on neil juures ka Joel Bolomboy ja Semjon Antonov. Lisaks on neil Andrei Vorontševitš - nad on väga füüsilised. Eelmisel korral olid meil kahjuks probleemid, aga usun, et nüüd oleme rohkem valmis," lausus Toijala.

Moskva CSKA mängija Joel Bolomboy. Foto: FIBA

"Minu jaoks on Venemaa väga tuttav võistkond. Soome on nendega igal aastal mänginud ja nende mängujoonis on mulle teada. Samuti mängivad Kalev/Cramo mängijad VTB Ühisliigat. Üllatusi ei ole, aga tähtis on, et me oma asju hästi teeksime. Itaaliaga mängisime hästi, miks mitte teha samamoodi ka Venemaa vastu," lisas Eesti peatreener.

Kell 14 lähevad Eesti jaoks vähemalt sama tähtsas kohtumises vastamisi Põhja-Makedoonia ja Itaalia.

Kui Põhja-Makedoonia suudab Itaaliat võita, tagaks Eestile EM-pileti juba homme ainult Venemaa alistamine. Kui makedoonlased võidavad ja Eesti kaotab, jääb kõik esmaspäevase omavahelise matši otsustada. Eestile piisab siis edasipääsuks kuni kaheksapunktilisest kaotusest.